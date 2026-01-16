Ставрополье расширит и обновит старые лесополосы

Министерство природных ресурсов Ставропольского края взялось за восстановление лесополос, которые защищают поля от опустынивания и ветровой эрозии, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты провели мониторинг 50 тыс. га таких насаждений в 2025 году и выявили, что значительная часть из них находится в неудовлетворительном состоянии. Большинство лесополос высадили 30–50 лет назад, и они естественным образом постарели, потеряв защитные функции.

Глава минприроды Олег Безменов обозначил эту задачу приоритетной на ближайшие годы. Региональные власти рассматривают климатические проекты и компенсационное лесоразведение, чтобы привлечь инвесторов и федеральные средства. В 2025 году край выполнил план по лесовосстановлению, высадив 85 тыс. саженцев на 54 га в семи лесничествах, включая Георгиевское и Невинномысское. Из них 36,4 га восстановили естественным путем, а 17,6 га засадили искусственно в Дивенском и других лесничествах.

Лесополосы играют ключевую роль в сохранении плодородия почв и борьбе с деградацией земель. Восточные районы Ставрополья особенно нуждаются в обновлении: здесь опустыниванию подвержены 805 тыс. га земель. Край поставил цель восстановить 40 тыс. га из 48 тыс. га защитных лесополос, находящихся в оперативном управлении. В 2025 году уже обновили 148 га за счет краевого бюджета. Губернатор Владимир Владимиров поручил минимуществу и муниципалитетам актуализировать реестр всех лесополос, включая утраченные, и поставить их на кадастровый учет. Обследовали около 100 тыс. га, половина из них перешла в краевую собственность.

Федеральный уровень поддерживает инициативу: губернатор работает в комиссии Госсовета по сельскому хозяйству, готовя предложения для нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В качестве пилотного проекта с Рослесхозом прорабатывают компенсационное восстановление 200 га — посадки стартуют в 2026 году, если одобрят. В марте 2025 года выделили средства на исследование почв для эффективных методов обновления, с акцентом на восток региона и КМВ. На тот момент 68% лесополос оставались в удовлетворительном состоянии. В 2026 году продолжат посадки с весны и создадут охранные зоны для девяти памятников природы.

Станислав Маслаков