Объем инвестиций на Ставрополье достиг 383 млрд рублей

В Ставропольском крае за последние восемь лет зафиксировали значительный рост объема инвестиций — с 123 млрд руб. в 2016 году до 383 млрд руб. в 2024 году. Подобная положительная динамика отмечается лишь в 15 субъектах России. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что города-курорты Ставрополья превысили плановые показатели капиталовложений, а лучшие результаты показали Труновский и Ипатовский муниципальные округа — около 187% и 131% соответственно. В настоящий момент инвестиционный портфель края включает 325 реализуемых проектов общей стоимостью свыше 615 млрд руб. Между правительством региона и инвесторами подписано 44 соглашения, предполагающих воплощение проектов на сумму более 124 млрд руб. с созданием свыше 4,9 тыс. рабочих мест.

По словам господина Доронина, инвестиционные проекты позволили открыть более 21 тыс. новых рабочих мест. Статус резидента ТОСЭР «Невинномысск» получили 52 организации, которые реализуют проекты общей стоимостью более 31 млрд руб. и смогут создать более 10 тыс. рабочих мест.

Площадь региональных парков занята на 97,6%. На их территориях развивается 21 резидент с проектами на сумму более 66 млрд руб. Муниципальные образования за 2024 и 2025 годы заключили 50 концессионных соглашений на сумму свыше 301 млн руб. В настоящее время прорабатываются три крупных проекта общей стоимостью более 60 млрд рублей. Один из перспективных проектов планируется реализовать на территории Кавказских Минеральных Вод.

Константин Соловьев