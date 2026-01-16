Руководителя логистической компании осудят в Новороссийске
Директор логистической организации зачислял деньги заказчиков на счета другой фирмы. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы, о чем сообщили в пресс-службе УМВД Новороссийска.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно материалам следствия, 38-летний мужчина, приезжий из Ростовской области, осуществлял логистическую деятельность в Новороссийске с превышением должностных полномочий. Он создал аналогичную организацию и перенаправлял деньги в счет оплаты от партнеров на счета второй компании.
Установлено, что предприниматель причинил основной организации убытки в размере порядка 1 млн руб. летом 2024 года. Его деятельность пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В настоящее время расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями завершено. Все материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.