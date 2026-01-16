Больше 3 тысяч км побережья Черного моря очистили после крушения танкеров

В Анапском и Темрюкском районе очистили более 3 тыс. км береговой линии после ЧС в Керченском проливе. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев, его слова цитируются на официальном сайте кабмина России.

Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru

На очередном заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации ЧС Виталий Савельев сообщил, что на побережье Черного моря собрали более более 185 тыс. т загрязненного песка и грунта.

«Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе»,— подчеркнул Савельев.

Специализированные организации утилизировали и направили в хозяйственный оборот свыше 171 тыс. т отходов. В работах по ликвидации ЧС задействованы 793 человека и 195 единиц техники.

София Моисеенко