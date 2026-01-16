«Инкогнито», «Вне подозрения» и «Левша»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдут концерты групп «Нэнси», «Инкогнито», артистки Канцлер Ги, а также симфонических оркестров с исполнение известных рок-хитов и композиций из кинофильмов и сериалов. В театрах представят спектакли «Вне подозрения», «Ростовы», «Русская смерть» и балет «Лебединое озеро». На выставках покажут картины, посвященные подавлению детского творчества, и фотографии уральского фотографа Сергея Васильева, отражающие рост и развитие Челябинска. В кинотеатрах появятся фильмы «Аватар: пламя и пепел», «Левша» и «Возвращение в Сайлент Хилл».



Артистка Канцлер Ги (Майя Котовская)

Фото: vk.com / kancler_gui

Фото: vk.com / kancler_gui

Концерты

В «Максимилианс» 18 января выступит музыкальная рок-группа «Нэнси». Она создана в 1992 году Андреем Костенко и Анатолием Бондаренко. Группа приобрела особую популярность за счет трека «Отель», а также «Дым сигарет с ментолом и «На столе чистый лист». За время работы коллектив выпустил более 20 альбомов. С 2022 году солистом группы является только Андрей Костенко, который и исполнит любимые песни фанатов на концерте. Стоимость билета от 2,5 тыс. до 3,8 тыс. руб. 18+

В клубе Ozz 20 января состоится концерт инди-группы «Инкогнито». Коллектив сформировался в 2014 году в Санкт-Петербурге. Группа исполнит десять новых песен из альбома «Самурай». Как заявляет группа, половина песен состоит из тяжелых рифов, а другая половина — из легкого звучания и лирики. Кроме того, на концерте исполнят известные песни «Чистая вода», «Бесконечность», «Бессимптомная любовь». Стоимость билета от 1,9 тыс. до 3,5 тыс. руб. 16+

В концертном зале имени Прокофьева 20 января пройдет концерт оркестра Cagmo, который представит программу по музыке известных рок-групп. В список исполняемых песен вошли композиции System Of A Down, Linkin Park, Metallica, Evanescence, Green Day, Papa Roach, Korn, Guano Apes, The Offspring и Alien Ant Farm. Гости концерта смогут услышать музыку этих групп в звучании фортепиано, флейты, струнных и ударных инструментов. Стоимость билета от 1,9 тыс. до 5,7 тыс. руб. 12+

В клубе Ozz 23 января состоится выступление певицы под псевдонимом Канцлер Ги (Майя Котовская). Артистка является основательницей и участницей группы Bregan D’Ert. Канцлер Ги исполняет музыку из микса классического рока, балладной лирики, арт-фолка и блюза. В репертуаре певицы порядка 226 песен. Стоимость билета от 1,7 тыс. до 3,7 тыс. руб. 16+

Во Дворце культуры железнодорожников 23 января выступит симфонический оркестр Eiforia, который исполнит музыку из известных кинофильмов и сериалов. Среди них — «Игра престолов», «Звездные войны, «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря», «Матрица», «Хатико» и многие другие. Концерт пройдет в сопровождении тысячи свечей. Стоимость билета от 1,5 тыс. до 3,4 тыс. руб. 6+

Спектакли

В mini театре 18 января пройдет спектакль «Русская смерть». Две сестры, застрявшие между прошлым и будущим, внезапно встречают на пороге дома нежданного гостя. Спектакль расскажет, «справятся ли эти люди со своим одиночеством или дальше поплывут по зыбучим пескам жизни». Стоимость билета 1 тыс. и 1,2 тыс. руб. 16+

Челябинский театр оперы и балета

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

В театре оперы и балета имени Глинки 21 января представят балет «Лебединое озеро». На сцене предстанет известный сюжет о девушке Одетте, превратившейся в лебедя, и принце Зигфриде, спасшем ее от чар злого волшебника Ротбарта. Стоимость билета от 800 до 6 тыс. руб. 12+

Во Дворце культуры железнодорожников 22 января пройдет спектакль «Вне подозрения». В нем сыграют такие актеры, как Павел Майков, Анастасия Панина, Владимир Жеребцов, Данила Якушев и Виталий Кудрявцев. Главная героиня становится подозреваемой в случайном убийстве. Во время расследования девушка сталкивается с множеством тайн, а также встречает неожиданных союзников. Стоимость билета от 2,4 тыс. до 4 тыс. руб. 12+

В Молодежном театре 22 и 23 января будут показывать один из новых спектаклей — «Ростовы». Постановка посвящена истории одной из семей известного романа Льва Толстого «Война и мир». «История о том, как под напором истории проверяется на прочность каждый»,— отмечают авторы спектакля. Стоимость билета от 600 до 1 тыс. руб. 12+

В театре кукол имени Вольховского 22 и 23 января пройдут экскурсии для взрослых зрителей. Гости смогут узнать, как создается постановка, какие бывают системы кукол, где рождаются эскизы, увидят столярный и швейный цеха, где воплощаются декорации, а также посмотрят, как хранятся костюмы персонажей. Экскурсию ведет артистка театра Мария Ахмедова. Стоимость билета 500 руб. 16+

Выставки

В Larisa Depershmidt gallery открылась выставка художника из Нижнего Тагила — Вити Повезло. Он представил проект «Хватит рисовать», который посвящен опыту подавления творческих талантов в детстве, отражая те моменты, когда детская фантазия и яркие рисунки сталкиваются с отторжением взрослым и фразами «хватит рисовать, займись чем-то серьезным». Выставка работает до 15 февраля. Стоимость билета 400 руб. 0+

В челябинском центре искусств можно посетить выставку «Каменная река» художника Василия Юшина из села Чесма. На ней он представил свои панно из камня, выполненные в технике рельефной мозаики, а также скульптуры, сочетающие дерево и камень, и ювелирные изделия. Экспозиция работает до 8 февраля. Вход свободный.

В челябинском центре искусств также доступна к посещению выставка, посвященная 200-летию восстания декабристов 14 декабря 1825 года на Сенатской площади Санкт-Петербурга. Картины и экспонаты для экспозиции представили Центр историко-культурного наследия Челябинска и клуб исторической реконструкции «Серебряный единорог». Выставка доступна до 1 февраля. Вход свободный.

С 20 января в арт-пространстве Larisa Depershmidt gallery откроется выставка «Узнать отсюда» известного уральского фотографа Сергея Васильева. Он является почетным гражданином Челябинска, пятикратным обладателем премии World Press Photo, а также обладает званием «Международный мастер пресс-фото». Выставка посвящена тому, как рос и развивался Челябинск, становясь городом-миллионником. Стоимость билета 200 руб. 0+

Кино

В челябинских кинотеатрах начался показ фильма «Аватар: пламя и пепел». Это третья часть фантастической фарншизы Джеймса Кемерона о борьбе человеческих корпорацией с гуманоидной расой На'ви на планете Пандора. В третьей части зрителей знакомят с новым воинственным племенем — «Народом пепла» под предводительством Варанг. Объединившись с ней, полковник Майлз Куоритч продолжает попытки поймать Джейка Салли и его семью. 16+

Артист Юрий Колокольников (слева)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В кинотеатрах Челябинска с 22 января появится фильм «Левша». Действие кинокартины происходит в конце 19 века в России. В императорском дворце находят загадочное устройство — механическую шпионскую блоху. Офицеру Петру Огареву необходимо узнать, что за таинственная группировка следит за императором. Для этого объединяется с гениальным, но забытым мастером из Тулы — Левшой. Вместе они погружаются в мир интриг и опасностей, чтобы раскрыть заговор. Главные роли сыграли Юрий Колокольников и Федор Федотов. 12+

С 22 января в кинотеатрах Челябинска можно посмотреть фильм ужасов «Возвращение в Сайлент Хилл». После разлуки со своей возлюбленной Джеймс Сандерленд получает таинственное письмо, которое приводит его в город Сайлент Хилл. Он пытается найти свою девушку там, однако город меняется под влиянием некой зловещей силы. Исследуя Сайлент Хилл, Джеймс сталкивается с пугающими существами. Чтобы спасти свою возлюбленную, герою предстоит сохранить разум и силы, отличая реальность от иллюзий. Главные роли в фильме сыграли Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон.

Ольга Воробьева