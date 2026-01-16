В Северной Осетии обновили составы территориальных избирательных комиссий

В Северной Осетии сформировали новые составы территориальных избирательных комиссий на предстоящий пятилетний период. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

По информации господина Меняйло, обновленные комиссии начали деятельность во всех районах региона и во Владикавказе. В их состав включили 118 человек. Из них 22 специалиста будут трудиться на постоянной основе, остальные — выполнять обязанности на общественных началах.

«Территориальные избирательные комиссии — основа избирательной системы, гарант честности, открытости и неукоснительного соблюдения законодательства на всех этапах избирательного процесса. Убежден, что новый состав продолжит эту важную и ответственную работу на высоком профессиональном уровне»,— заявил Меняйло.

Валентина Любашенко