Администрация Ставрополя утвердила стоимость питания в дошкольных учреждениях
В детских садах Ставрополя на питание для одного ребенка будут выделять по 186 руб. Соответствующее постановление 15 января подписал глава города Иван Ульянченко.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
Указанная сумма должна распространяться на все поставки продукции с 1 января этого года. Таким образом дошкольные учреждения будут выделять больше денег на обеды детей.
Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.