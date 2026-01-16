Администрация Ставрополя утвердила стоимость питания в дошкольных учреждениях

В детских садах Ставрополя на питание для одного ребенка будут выделять по 186 руб. Соответствующее постановление 15 января подписал глава города Иван Ульянченко.

Указанная сумма должна распространяться на все поставки продукции с 1 января этого года. Таким образом дошкольные учреждения будут выделять больше денег на обеды детей.

Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Мария Хоперская