В ДТП на Ставрополье погиб водитель, еще двое пострадали

В Предгорном округе Ставропольского края в ДТП погиб автомобилист, еще двое пострадали. Авария случилась утром 16 января на автодороге «Лермонтов-Черкесск», сообщили в госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, водитель автомобиля Opel не уступил дорогу попутной Toyota. Транспортные средства столкнулись.

В результате случившегося водитель Opel погиб на месте, а водитель и пассажир второй иномарки пострадали.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская