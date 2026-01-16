Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ДТП на Ставрополье погиб водитель, еще двое пострадали

В Предгорном округе Ставропольского края в ДТП погиб автомобилист, еще двое пострадали. Авария случилась утром 16 января на автодороге «Лермонтов-Черкесск», сообщили в госавтоинспекции региона.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, водитель автомобиля Opel не уступил дорогу попутной Toyota. Транспортные средства столкнулись.

В результате случившегося водитель Opel погиб на месте, а водитель и пассажир второй иномарки пострадали.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская

Новости компаний Все