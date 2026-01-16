Жители Ставрополья через суд добились права на доступ к реке Подкумок

Ставропольский краевой суд восстановил право жителей региона на свободный доступ к реке Подкумок. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

С исковым заявлением об обязании обеспечения доступа к территории реки Подкумок в суд обратился один из местных жителей. Ответчиками выступили арендатор спорного земельного участка, администрация города Пятигорск и Кубанское Бассейновое водное Управление Федерального агентства водных ресурсов. Суд удовлетворил требования истца к арендатору и отказал в удовлетворении требований к администрации города Пятигорска и Кубанскому Бассейновому водному Управлению Федерального агентства водных ресурсов.

Установлено, что арендатор построил вдоль берега реки объекты, которые мешают свободному проходу жителей к воде и берегу в целом.

Апелляционное определение вступило в законную силу.

Мария Хоперская