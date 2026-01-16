Олимпийский чемпион из Дагестана подписал контракт с Real American Freestyle

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, уроженец Дагестана Абдулрашид Садулаев подписал контракт с Real American Freestyle (RAF). Об этом сообщает пресс-служба американского промоушена на странице в соцсети X.

«Думаю, что если на сегодняшний день у Абдулрашида Садулаева нет шансов выступать на Олимпиаде, то у него появился шанс проявить себя там, где есть такая возможность. Это тот же самый пример, как и выступления наших теннисистов. Это профессиональный клуб и это совсем другая история. Но Садулаев ведь там будет бороться как россиянин. И ничего страшного в этом я не вижу»,— отметил для РИА Новости депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

29-летний Абдулрашид Садулаев — заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе, двукратный Олимпийский чемпион (2016, 2021), шестикратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы и семикратный чемпион России.

Наталья Белоштейн