Губернатор поручил организовать на Ставрополье онлайн-консультации по ЕГЭ
По поручению губернатора Ставропольского края минобрнауки региона организует онлайн-консультации для подготовки к ЕГЭ. Об этом сообщили в правительстве региона.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Бесплатные консультации у лучших учителей края смогут пройти школьники во всех муниципалитетах. В прямом эфире они разберут самые сложные задания и типичные ошибки.
В ближайшее время расписание онлайн-консультаций появится на сайтах школ и краевого минобразования. А выбрать предметы для сдачи экзаменов школьникам нужно до 2 февраля включительно.