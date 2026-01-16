Губернатор поручил организовать на Ставрополье онлайн-консультации по ЕГЭ

По поручению губернатора Ставропольского края минобрнауки региона организует онлайн-консультации для подготовки к ЕГЭ. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Бесплатные консультации у лучших учителей края смогут пройти школьники во всех муниципалитетах. В прямом эфире они разберут самые сложные задания и типичные ошибки.

В ближайшее время расписание онлайн-консультаций появится на сайтах школ и краевого минобразования. А выбрать предметы для сдачи экзаменов школьникам нужно до 2 февраля включительно.

Мария Хоперская