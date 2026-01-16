Пятигорский производитель масла оштрафован на 25 тыс. рублей за фальсификат

Прокуратура Пятигорска выявила фальсификат в масле местного производителя и привлекла коммерческого директора к ответственности. Химический анализ показал отклонения в содержании жиров, что нарушило технические регламенты и создало угрозу здоровью граждан. Суд назначил штраф 25 тыс. руб. по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ, и директор оплатил его полностью, сообщает пресс-служба ставропольской краевой прокуратуры.

Прокуроры провели плановую проверку предприятия, где выпускают молочную продукцию. Лабораторные тесты подтвердили: масло содержит меньше молочных жиров, чем положено по нормам Таможенного союза ТР ТС 033/2013. Такие отклонения указывают на подмену натуральных ингредиентов растительными или другими добавками, что прямо запрещено. Продукция попала под категорию фальсификата, поскольку не соответствовала заявленным характеристикам на этикетке.

Коммерческий директор предприятия принял решение о выпуске бракованной партии. Прокурор инициировал административное дело, подчеркнув риск для потребителей — от пищевых отравлений до хронических заболеваний. Суд Ставропольского края рассмотрел материалы быстро: факт нарушения доказали протоколами анализа и актами прокурорской проверки. Штраф в 25 тыс. руб. стал минимальным наказанием по статье — для должностных лиц максимум достигает 30 тыс., а для юрлиц — до 300 тыс.

В Ставропольском крае, где агропром дает 15% ВВП региона, такие случаи бьют по репутации: в 2025 году Россельхознадзор зафиксировал 75 предостережений именно по фальсификату. Пятигорск, как центр пищевой промышленности края с заводами вроде «Пятигорского молочного комбината», остается зоной риска — здесь ежегодно проверяют десятки партий.

В 2026 году Роспотребнадзор планирует 500 инспекций молочных цехов по стране. При этом доля фальсификата на рынке упала с 20% в 2022 году до 12% к январю 2026 года, по данным Общественной потребительской инициативы. Производители теперь чаще используют цифровой мониторинг «Честный ЗНАК», чтобы подтвердить происхождение сырья от поля до полки.

Станислав Маслаков