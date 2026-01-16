«Камерный» ремонт

С 5 марта Камерный театр закрывается на двухлетнюю масштабную реставрацию. Проект включает полное обновление внутреннего облика культурного учреждения и инженерных коммуникаций, техническое переоснащение здания с сохранением исторических элементов. Работу стоимостью около 120 млн руб. выполнит подрядчик из Санкт-Петербурга — ООО «Строительная инжиниринговая компания „Синко“», имеющее опыт в реставрации исторических памятников. На время ремонта труппа театра будет выступать на других культурных площадках города. Подробнее о проекте реставрации представители подрядчика и руководство Камерного театра рассказали на брифинге 16 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Воробьева Фото: Ольга Воробьева

В Камерном театре 16 января прошла презентация проекта реставрации здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Работы начнутся в марте этого года и продлятся около двух лет.

Здание в стиле модерн на улице Цвиллинга,15, где сейчас расположен театр, было построено в конце XIX– начале XX века. Сначала это был дом купца Аврума Бреслина. Позже здесь размещались типография и редакция первой «большой» челябинской газеты «Голос Зауралья». Ее первым редактором был журналист Виктор Весновский, проработавший в издании в 1906–1909 годах. В истории здания также упоминается первый профессиональный писатель Челябинска Александр Туркин, который возглавлял «Голос Зауралья» в 1915 году.

Первое культурное учреждение в здании появилось в 1919–1920 годах. Тогда там размещался кинотеатр «АРС», а после — дом пищевиков и пчеловодческое товарищество. Новый кинотеатр под названием «Дом обороны» открылся на Цвиллинга уже в 1930 году. В 1980-х годах зданию присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения. Камерный театр, созданный бывшими актерами челябинского театра юного зрителя, обосновался там в 1991 году.

Директор Камерного театра Павел Михайлов подчеркнул, что масштабной реставрации в здании еще не было, из-за чего повышен риск коммунальных аварий. Кроме того, само пространство культурного учреждения требует обновления для более комфортного пребывания гостей и зрителей.

«Здание приспособлено для приема зрителя очень давно. Когда Камерный театр переезжал сюда, провели некий косметический ремонт. Однако внутренняя начинка, конечно, уже не та. Коммуникации, сделанные в 60-е годы, дают о себе знать. У нас есть одна труба, на которой 17 хомутов. Мы каждый раз ждем, что с ней в любой момент может что-то произойти. Для нас также очень важно немного поменять функциональные зоны внутри театра, чтобы была логистика для приема гостей, а зрительский зал получил новые возможности. Например, под нашей сценой у нас нет ничего, там просто земля. Очень надеемся, что там появится трюм, через который артисты смогут появляться на сцене, и мы получим более автоматизированные устройства подъема и декорации, а также новую вентиляцию»,— рассказал Павел Михайлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проект фойе на первом этаже Фото: Предоставлено пресс-службой Камерного театра Фото: Предоставлено пресс-службой Камерного театра Фото: Предоставлено пресс-службой Камерного театра Следующая фотография 1 / 3 Проект фойе на первом этаже Фото: Предоставлено пресс-службой Камерного театра Фото: Предоставлено пресс-службой Камерного театра Фото: Предоставлено пресс-службой Камерного театра

Руководитель государственного научно-производственного центра по охране культурного наследия Михаил Быков подчеркнул, что проект разделен на две части и нацелен на приспособление театра к современным условиям.

«Он прошел государственную историко-культурную экспертизу, согласован государственным комитетом. Проектом определено, какие параметры здания можно затрагивать, а какие нельзя. Есть элементы, которые будут сохранены и отреставрированы, — уникальная лепнина и колонны. Конструктив всего здания останется в том же виде»,— поделился Михаил Быков.

По его словам, работа на объекте начнется 5 марта. Первый этап реставрации включает замену всех инженерных сетей, покрытия кровли, обновление штукатурного слоя, облицовки внутри здания, косметический ремонт зрительного зала. Завершить эти работы планируется 1 сентября 2027 года. Второй этап реставрации включает техническое и световое оснащение театра, но его начало зависит от финансирования.

Реконструкцию будет выполнять компания из Санкт-Петербурга — ООО «Строительная инжиниринговая компания „Синко“». В декабре прошлого года подрядчик стал единственным участником и победителем аукциона на выполнение реставрационных работ в Камерном театре. Стоимость контракта — 119,4 млн руб.

Компания «Синко» работает с 2000 года и специализируется на реконструкции и реставрации. Список проектов включает Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского, военную академию Суворова, Нахимовское военно-морское училище и многие другие исторические объекты.

По словам руководителя проекта Марата Хайрулина, компания впервые будет работать в Челябинске. В 2022 году подрядчик начал реставрацию «Белого дома» в Кыштыме, на сегодняшний день ремонт объекта все еще продолжается.

«Во второй половине февраля мы начнем заходить на площадку Камерного театра, не мешая театральным процессам. После завершения последних выступлений приступим к полноценному капитальному ремонту. Сложностей нет, но есть моменты для обсуждения, уточнения позиций проекта и видения театра»,— рассказал Марат Хайрулин.

Презентуя проект, директор Камерного театра Павел Михайлов рассказал, что дверные проемы внутри здания оформят дополнительной лепниной. Буфет на первом этаже перенесут, чтобы в фойе перед входом в зрительский зал не было очереди и столпотворения. Напольное покрытие выполнят из керамогранита на основе авторского дизайна. В интерьер также интегрируют экраны для показа анонсов. Павел Михайлов выразил надежду, что портреты сотрудников и артистов театра также станут интерактивными и будут двигаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Будущий зрительный зал Фото: Предоставлено пресс-службой Камерного театра Фойе на втором этаже Фото: Предоставлено пресс-службой Камерного театра Проект буфета на втором этаже Фото: Предоставлено пресс-службой Камерного театра Следующая фотография 1 / 3 Будущий зрительный зал Фото: Предоставлено пресс-службой Камерного театра Фойе на втором этаже Фото: Предоставлено пресс-службой Камерного театра Проект буфета на втором этаже Фото: Предоставлено пресс-службой Камерного театра

«Над сценой у нас появится специализированная ферма, которая сможет опускаться и подниматься. С ее помощью мы сможем крепить свет и какие-то элементы декораций. Сейчас это все делается вручную, нам приходится на стремянках туда забираться и все прикреплять. Кроме того, отделка зрительного зала будет выполнена из специального материала, который улучшает акустические данные и выполняет декоративные функции — внутри встроена подсветка. На втором этаже, где находится малая сцена, мы повторим оформление напольного покрытия и декоративные элементы первого этажа. Там же у нас появятся интерактивные экраны, обновим буфет, в котором мы планируем кормить обедами наших сотрудников»,— поделился Павел Михайлов. По его словам, на малой сцене появится пол-трансформер для создания различных театральных конструкций.

Комментируя дальнейшую работу театра, Павел Михайлов отметил, что в феврале планируется показать все спектакли репертуара, потому что не все постановки можно продемонстрировать на других площадках. Некоторые декорации привязаны только к домашней сцене.

В марте труппа Камерного театра впервые начнет выступать на сценах других культурных учреждений. Так, сначала артистов примет дворец культуры Челябинского металлургического комбината, после чего — дворец культуры ЧТПЗ. В конце марта труппа переедет на площадку выставочного зала Союза художников РФ, где будкт выступать со спектаклями малой формы. Павел Михайлов также поделился, что на апрель запланирована премьера спектакля «Буря» по пьесе Уильяма Шекспира. Стоимость билетов на спектакли во время ремонта будет зависеть от ценовой политики культурных учреждений, на площадках которых выступает Камерный театр.

После завершения первого этапа руководство театра надеется вернуться на площадку и частично работать на старом оборудовании, постепенно обновляя его в рамках второго этапа ремонта.

Ольга Воробьева