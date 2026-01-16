Больше 20 единиц спецтехники расчищают дороги Анапы
В Анапе проводится расчистка улично-дорожной сети после прошедшего снегопада. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, в ликвидации последствий непогоды участвуют более 20 единиц специализированной техники.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации Анапы перевели в усиленный режим работы. В городе сформировали аварийные бригады для оперативного реагирования на случай ЧС. Также, по информации пресс-службы мэрии города, коммунальщики Анапы заготовили необходимый запас пескосоляной смеси.
Известно, что городские службы уже использовали более 100 куб. м противогололедных реагентов. В первую очередь в Анапе расчищают от осадков маршруты общественного транспорта, тротуары и пешеходные зоны рядом с социальными объектами.