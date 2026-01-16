Братьев из Северной Осетии обвинили в причастности к незаконному обороту средств

Двух братьев из Северной Осетии обвинили в незаконном получении банковских средств с помощью поддельных паспортов. Фиктивные документы фигуранты использовали в банках Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

По данным следствия, десятки поддельных паспортов граждан Республики Абхазия, уведомлений о прибытии иностранного гражданина и миграционных карт фигуранты приобрели у неустановленных лиц.

«Фиктивные документы высокого качества, но с вымышленными установочными данными они предоставляли в различные финансовые учреждения края для получения банковских карт. В дальнейшем карты фигуранты передавали неустановленным лицам для реализации схем, связанных с незаконным оборотом денежных средств»,— отметили в ведомстве.

Братья были задержаны во время очередного визита в один из банков Георгиевска. Во время обысков у фигурантов изъяли 60 поддельных паспортов с их фотографиями, но на разные имена, прочие фиктивные документы, сотовые телефоны и другие вещественные доказательства.

Дело братьев направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн