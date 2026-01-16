Военно-морская база проведет учения со стрельбами в Новороссийске 19 января

19 января в Новороссийске два раза за день пройдут учения со стрельбами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росморречфлота Фото: пресс-служба Росморречфлота

По данным мэрии Новороссийска, учения НВМБ состоятся с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта. В ходе тренировочных мероприятий военно-морская база отработает практические действия по отражению БПЛА и безэкипажных катеров.

Стрельбы будут выполняться из артиллерийской установки с молов военной гавани.

Во время проведения учений в акватории Новороссийска запрещается движение маломерных судов и плавательных средств. Ограничения распространяются также на подводные работы и водолазные спуски.

София Моисеенко