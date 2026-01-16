В Ростове-на-Дону на пешеходном переходе в ДТП пострадал подросток

В Ростове-на-Дону 15-летний пешеход попал под колеса автомобиля «Лада Гранта» на нерегулируемом переходе. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 15 января в 20:10 на ул. 1-й Конной Армии возле дома 156. По предварительным данным, 57-летний автомобилист совершил наезд на 15-летнего подростка, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения машины.

В результате аварии несовершеннолетний получил травмы. Сотрудники полиции выясняют все детали происшествия.

Валентина Любашенко