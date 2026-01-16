В Чертковском районе суд взыскал 2 млн рублей с телефонных мошенников

В Чертковском районе суд взыскал в пользу пенсионера 2 млн руб., которые он перевел телефонным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Как установили правоохранители, мужчина стал жертвой аферистов, которые представились сотрудниками банка. Злоумышленники убедили пенсионера перечислить деньги на якобы «безопасный счет», предоставив ему реквизиты.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Следствие продолжается. Исполнение судебного решения находится под контролем прокуратуры.

Константин Соловьев