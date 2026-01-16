В Геленджике упавшие ветки перегородили проезжую часть
Коммунальные и дорожные службы Геленджика устраняют последствия непогоды. О ходе работ рассказали в МЦУ города-курорта.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным Муниципального центра управления Геленджика, в результате ухудшения погоды на Геленджикском проспекте с утра частично было ограничено движение транспорта в районе остановки «Сосновая роща». Стало известно, что на проезжую часть упали ветки деревьев.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, также на адрес были направлены коммунальные службы. Упавшие ветки убрали.
В городе-курорте ведутся работы по расчистке снега и наледи на дорогах, тротуарах и пешеходных дорожках. Как сообщает пресс-служба администрации Геленджика, в приоритетном порядке обработка улиц производится вблизи объектов здравоохранения, больниц и станции скорой медицинской помощи.