«Автодор» перестроит движение на 964 км трассы «Дон»

С 27 января 2026 года на федеральной трассе М-4 «Дон» вступает в силу измененная схема движения из-за реконструкции путепровода на 964-м километре. Об этом сообщила пресс-служба «Автодора».

Водителям, следующим в сторону Ростова-на-Дону, для разворота необходимо будет воспользоваться съездом на 960-м км магистрали. Тем, кто движется в направлении столицы, развернуться можно будет на 969-м км трассы.

«Просим автомобилистов быть внимательными в пути, соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршрут», — отметили в компании.

Валентина Любашенко