Новороссийцев предупредили об опасности падения сосулек

Жителей Новороссийска призвали не приближаться к домам со скатными крышами из-за угрозы падения сосулек. О мерах предосторожности напомнили в пресс-службе администрации города.

«Снежные шапки, украшающие кровли зданий, красивы, но могут быть опасны. Последствия снегопада и резкого перепада температуры повышают риск обрушения снежных масс»,— сообщили в мэрии Новороссийска.

В целях избежания травм и несчастных случаев новороссийцам рекомендуют не стоять под карнизами и балконами, на которых образовались сосульки. Запрещается находиться рядом с линиями электропередач и другими объектами, с которых возможен сход снега.

Также не следует парковать автомобили вблизи зданий с сосульками и нависающим снегом. Родителей призывают не оставлять детей без присмотра.

София Моисеенко