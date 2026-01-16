Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В течение 6 часов в Новороссийске организуют плановую подачу воды

После масштабного отключения водоснабжение в Новороссийске пообещали наладить в течение шести часов. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Представители ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ ТГВ заявили, что на НСВ третьего подъема подали электроэнергию после ночного отключения. Ранее из-за аварийной ситуации на сетях водоснабжение отключили во всем Новороссийске.

В настоящее время, по данным «Водоканала», производится заполнение сети. Подача воды в штатном режиме по Новороссийску должна быть организована в течение дня.

«По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется»,— пояснили в «Водоканале» Новороссийска.

София Моисеенко

