На Ставрополье в 2025 году отремонтировали 11 мостов

Ставропольский край завершил в 2025 году масштабную программу по обновлению мостов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчики привели в нормативное состояние 11 мостовых сооружений общей протяженностью 375 метров, сообщили в региональном миндоре. Работы охватили ключевые региональные и местные дороги, обеспечив безопасность транзитных артерий и подъездных путей к селам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: миндор СК Фото: миндор СК

Министерство дорожного хозяйства и транспорта края сосредоточило усилия на пяти мостах на дорогах регионального значения. Два объекта обновили на трассе «Новоалександровск — Григорополисская — Армавир» общей длиной 168,57 метра, один — на «Минеральные Воды — Суворовская», по одному — на «Красногвардейское — Покровское» и «Изобильный — Труновское — Кугульта». Эти мосты связывают Ставрополье с Ростовской областью, Кабардино-Балкарией и другими субъектами, улучшая логистику Кавказских Минеральных Вод и общую дорожную сеть. Евгений Штепа, министр дорожного хозяйства и транспорта, подчеркнул, что объекты обеспечивают транспортное сообщение в густонаселенных районах и повышают инвестиционный потенциал региона.

Еще шесть мостов подрядчики отремонтировали на местных дорогах, где протяженность работ превысила 200 метров. Новые сооружения ввели в эксплуатацию в селе Рагули Апанасенковского округа (48 метров, обслуживает тысячу жителей), селах Падинском и Новоселицком Новоселицкого округа, селе Александровском (соединяет две части села без альтернатив) и Пятигорске. В селе Рагули жители уже активно пользуются мостом, который ведет к социально значимым объектам вроде школ и больниц.

Подрядчики применили современные технологии: обновили дорожное покрытие, пролетные строения, опоры, тротуары, пешеходные переходы, остановочные павильоны, барьерные ограждения, перила, знаки и освещение. Нацпроект выделили свыше 600 млн руб. на 12 запланированных мостов, хотя завершили 11. За 2025 год край отремонтировал также 129 км дорог — 33 км опорной сети, 23 участка региональных трасс и 16 местных в агломерациях Минвод. Всего по нацпроекту с 2023 года обновили 27 мостов длиной 1,5 тыс. метров.

Станислав Маслаков