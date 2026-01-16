Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Автодорогу «Новороссийск — Керчь» расчистили от снега

Дорогу «Новороссийск — Керчь» очистили от снежных осадков и обработали реагентами. Об этом сообщил старший инспектор ОР ДПС Госавтоинспекции Новороссийска, старший лейтенант Энвер Салиустаев. Его слова цитирует краевая Госавтоинспекция.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным на 10:00 16 января, работы по очистке были произведены на 15 км автодороги «Новороссийск — Керчь». Сотрудники ГАИ призвали жителей Новороссийска передвигаться на автомобилях исключительно на зимней резине и соблюдать правила дорожного движения.

София Моисеенко

