Закупки подвижного состава РЖД сократились на треть к 2026 году

РЖД в 2025 году приобрели 399 новых локомотивов, включая 258 электровозов и 141 тепловоз. Это существенно меньше показателей 2024 года, когда компания закупила 562 единицы подвижного состава — 336 электровозов (в том числе 33 пассажирских) и 226 тепловозов. Об этом сообщает «Город N».

Фото: Пресс-служба ООО «ПК "НЭВЗ"»

Согласно данным компании, в минувшем году железная дорога получила 162 грузовых локомотива ЭС5К «Ермак» в двух-, трех- и четырехсекционном варианте, 84 машины серий 2ЭС6 и 3ЭС6 «Синара», один электровоз 3ЭС8 «Малахит», 4 единицы ЭП1М, 7 — ЭП2К и 9 тепловозов ТЭП70БС. Также железнодорожная монополия закупила 51 магистральный грузовой тепловоз серий 3ТЭ28 и 2ТЭ25КМ и 81 маневровый ТЭМ18ДМ.

В конце декабря РЖД объявили о планах потратить на покупку подвижного состава в 2026 году 161,7 млрд руб. Эти средства пойдут на закупку до 400 локомотивов и до 190 пассажирских вагонов.

«Основным поставщиком остается Новочеркасский электровозостроительный завод, который производит локомотивы серий ЭС5К «Ермак», ЭС4К, ЭС5С, ЭП1М, НПМ2М, ЭП20, НП1. По итогам прошлого года на долю НЭВЗ пришлось 166 локомотивов»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко