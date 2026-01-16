Ставрополье выделит свыше 54 млн рублей на производство шерсти в 2026 году

Ставропольский край продолжит поддерживать овцеводов. В 2026 году регион направит более 54 млн руб. из федерального и краевого бюджетов на субсидии по производству шерсти. Деньги компенсируют аграриям часть затрат на тонкорунную и полутонкорунную шерсть, уточнили в минсельхозе региона.

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края

Овцеводство укрепляет агропромышленный комплекс края. В 2025 году фермеры произвели 2,2 тыс. тонн шерсти в организованном секторе. Средний настриг на овцу достиг 3,5 кг в физическом весе. Регион занимает место среди лидеров России по этому показателю. Губернатор Владимир Владимиров акцентирует: господдержка повышает качество продукции и позиции Ставрополья на рынке.

В минувшем году субсидии достигли 60,3 млн руб. Деньги возместили затраты на 518 тонн шерсти. Аграрии получили в среднем 25% компенсации расходов. Замминистра сельского хозяйства края Сергей Бондаренко отметил: такая мера стимулирует отрасль и эффективность производства. Фермеры настригли шерсть с поголовья тонкорунных и полутонкорунных пород овец. Это основной фокус поддержки.

В 2026 году объем субсидий составит 54,1 млн руб. Деньги пойдут из двух бюджетов. Регион планирует субсидировать до 1 тыс. тонн шерсти ежегодно. Мера помогает стабилизировать отрасль и развивать экспорт. Недавние данные показывают рост господдержки. Поступило 63 заявки от производителей.

Ранее в 2025 году аграрии получили 96,5 млн руб. на те же цели, то есть, почти вдвое больше. В 2025 году край выплатил аграриям 6,3 млрд руб. по 35 направлениям. Федеральный бюджет дал свыше 5 млрд руб., край добавил свои средства.

Станислав Маслаков