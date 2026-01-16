50 образовательных объектов обновят на Ставрополье в 2026 году

Ставропольский край в 2026году планирует провести капитальный ремонт 43 школ и семи детских садов. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров на совещании по вопросам модернизации образовательных учреждений.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прошлом году регион завершил капремонт всех запланированных объектов — 34 школ и двух детских садов в Буденновске и станице Суворовской Предгорного округа. Работы выполнены в срок.

«Благодаря решениям Президента и поддержке Правительства РФ, в год мы обновляем больше школ, чем прежде за 10 лет»,— отметил глава региона.

Параллельно в крае создают дополнительные места для учащихся и дошкольников. Новые школы строят в Пятигорске и Ставрополе, детские сады — в Кисловодске и Михайловске. В планах возведение пристройки пищеблока к школе №1 в Изобильном и детсада в Туркменском округе, реконструкция гимназии №19 и школы №15 в Кисловодске.

Губернатор поручил главам муниципалитетов лично контролировать каждый объект. По его словам, от этого зависит качество и сроки выполнения работ, а также перспективы получения федерального финансирования.

Валентина Любашенко