50 образовательных объектов обновят на Ставрополье в 2026 году
Ставропольский край в 2026году планирует провести капитальный ремонт 43 школ и семи детских садов. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров на совещании по вопросам модернизации образовательных учреждений.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В прошлом году регион завершил капремонт всех запланированных объектов — 34 школ и двух детских садов в Буденновске и станице Суворовской Предгорного округа. Работы выполнены в срок.
«Благодаря решениям Президента и поддержке Правительства РФ, в год мы обновляем больше школ, чем прежде за 10 лет»,— отметил глава региона.
Параллельно в крае создают дополнительные места для учащихся и дошкольников. Новые школы строят в Пятигорске и Ставрополе, детские сады — в Кисловодске и Михайловске. В планах возведение пристройки пищеблока к школе №1 в Изобильном и детсада в Туркменском округе, реконструкция гимназии №19 и школы №15 в Кисловодске.
Губернатор поручил главам муниципалитетов лично контролировать каждый объект. По его словам, от этого зависит качество и сроки выполнения работ, а также перспективы получения федерального финансирования.