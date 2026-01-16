В КЧР начали проверку нарушений трудовых прав учителей

Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики организовала надзорные мероприятия после обнаружения в интернете публикаций о нарушениях трудовых прав педагогов в сфере оплаты труда. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Во время мониторинга сети были выявлены сообщения, содержащие информацию о проблемах с выплатой заработной платы работникам образования. Прокуроры Черкесска и Малокарачаевского района приступили к организации проверочных мероприятий.

В ходе инспекций будет проведена оценка соблюдения требований трудового законодательства. По результатам проверок при выявлении нарушений будут предприняты шаги для восстановления законных прав сотрудников образовательной сферы.

Валентина Любашенко