Застройщики в конце 2025 года ввели в Петербурге свыше 682 тысяч кв. м жилья

В Санкт-Петербурге в декабре прошедшего года ввели в эксплуатацию 682,6 тыс. кв. м жилой недвижимости. Компании сдали 126 домов на 16,3 тыс. квартир, сообщили в пресс-службе Смольного.

Пушкинский район стал лидером по вводу жилья, там на рынок вывели 183,7 тыс. кв. м жилой недвижимости — 14 домов на 4503 квартиры. Затем идет Красногвардейский район с 111,7 тыс. кв. м — семь домов на 3340 квартир. Тройку замыкает Курортный район с показателем 44,3 тыс. кв. м — десять домов на 795 квартир.

За декабрь в Петербурге построили 80 домов ИЖС общей площадью 12,4 тыс. кв. м. В конце года застройщики возвели 123 объекта общегражданского назначения.

Татьяна Титаева