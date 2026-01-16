Крещенские купания пройдут на «Роза Хутор»

Для гостей курорта оборудуют освящённую купель, обеспечат дежурство спасателей, медиков и горячий чай.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Купель для важного христианского праздника будет оборудована в Роза Долине, на озере с горной водой в зоне отдыха Rosa Beach. 18 января её освятит настоятель краснополянского храма священномученика Харлампия иерей Сергий Кузнецов.

«Ежегодно более 300 гостей «Роза Хутор» окунаются в купель горного озера. Курорт организует все необходимое для правильного, а главное, безопасного совершения обряда»,— рассказали на курорте «Роза Хутор».— «На площадке Rosa Beach будут открыты раздевалки, туалет, обеспечено постоянное дежурство спасателей и «Скорой помощи». Дополнительное тепло подарит бесплатный горячий чай».

Крещенские купания на «Роза Хутор» начнутся 18 января в 14:30 и будут продолжаться до 04:00 19 января. Окунуться в освященную купель также можно будет 19 января с 07:00 до 20:00.

Крещение Господне отмечается 19 января и напоминает о крещении Иисуса Христа пророком Иоанном в реке Иордан. В России существует традиция в честь этого события окунаться в проруби или водоёмы. Крещение Господне призывает к вере, духовным ценностям, очищению и стремлению к добру.

https://rosakhutor.ru/



ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"»