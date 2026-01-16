На Дону из-за порыва на водоводе без воды остались три муниципалитета

Из-за устранения порыва на магистральном водоводе в районе хутора Вишневецкий временно изменен режим подачи воды в Гуково, Каменском и Красносулинском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Водоснабжение отсутствует в х. Старая Станица (Каменский район), п. Рубежный, х. Волченский и населенных пунктах Гуковского и Алмазненского направлений (х. Ясный, п. Первомайский и др.).

Пониженное давление в водопроводной сети отмечается на Зверевском направлении и поселках Красносулинского района (п. Тацин, х. Комиссаровка и др.), и в Гуково

Жителям Зверево вода подается в штатном режиме.

Ориентировочное время окончания ремонтных работ — до 22:00 16 января.

Наталья Белоштейн