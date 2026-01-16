В Ростовской области продажи противотревожных средств выросли на 5%

В Ростовской области за 11 месяцев 2025 года было реализовано 471,5 тыс. упаковок препаратов, снижающих уровень тревоги и страха. Это на 5% превышает показатель за тот же период 2024 года. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы DMS Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В денежном выражении продажи противотревожных средств выросли на 15%, составив 267 млн рублей.

Самыми популярными за указанный период стали нерецептурные препараты «Афобазол» — 30% продаж, «Грандаксин» — 14%, «Тенотен» — 14%, «Адаптол» — 8% и «Мебикар» — 6%.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о подорожании на 9% средств для устранения симптомов ОРВИ и ОРЗ. В 2025 году средняя цена за упаковку составила 486 руб.

Наталья Белоштейн