На Дону дворники и медики возглавили список дефицитных профессий в 2026 году

В Ростовской области зафиксирован острый дефицит кадров по ряду ключевых специальностей. Наиболее дефицитными профессиями стали дворники (1,6 резюме на вакансию), врачи (1,7), консультанты-продавцы и агенты по недвижимости (по 1,8 резюме), маляры и штукатуры (1,9 резюме). Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Эксперты отмечают критическую ситуацию в двух основных сферах региона. В розничной торговле показатель составляет 2,4 резюме на одну позицию, в медицинской отрасли — 3,1. При нормальном hh-индексе конкуренции от четырех до восьми резюме на вакансию показатели ниже четырех свидетельствуют о нехватке персонала, а менее двух — о выраженном кадровом голоде.

«В Ростовской области в число самых дефицитных и востребованных профессий вошли преимущественно рабочие и технические специальности, а также представители розницы и медицины»,— прокомментировала директор филиала hh.ru Марина Качанова.

По мнению специалиста, современный рынок труда трансформируется в пользу работников, сочетающих цифровые компетенции с профильными знаниями. Одновременно растет значимость практических профессий.

Госпожа Качанова подчеркула, что в нынешних условиях рабочие специальности переживают возрождение, обеспечивая не только стабильную занятость, но и конкурентоспособный рост заработков. Высококвалифицированные специалисты и рабочие становятся новым золотым запасом экономики. Их практические навыки сохраняют фундаментальную ценность.

Валентина Любашенко