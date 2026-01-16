Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жителя Ставропольского края осудили на три года за финансирование экстремизма

В Буденновском округе вынесен приговор 48-летнему местному жителю по обвинению в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде доказано, что осужденный придерживался радикальных взглядов. Поэтому и перевел деньги запрещенной на территории Российской Федерации экстремисткой организации.

Фигурант приговорен к трем годам колонии общего режима.

Наталья Белоштейн

