Жителя Ставропольского края осудили на три года за финансирование экстремизма

В Буденновском округе вынесен приговор 48-летнему местному жителю по обвинению в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

В суде доказано, что осужденный придерживался радикальных взглядов. Поэтому и перевел деньги запрещенной на территории Российской Федерации экстремисткой организации.

Фигурант приговорен к трем годам колонии общего режима.

Наталья Белоштейн