У Серова эвакуировали грузовик с пропаном, попавший в ДТП

На 347 км дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с участием грузового автомобиля Sitrak, перевозившего пропан. ДТП случилось около Серова, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительным данным, 52-летний водитель, следовавший из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением при выполнении маневра и съехал в кювет, после чего автомобиль наехал на препятствие. Водитель не получил травм.

Угрозы для жизни и здоровья людей, а также риска взрыва или других последствий не было выявлено. Для эвакуации транспортного средства на место происшествия была направлена тяжелая грузовая техника. Во время работ по эвакуации на участке дороги было введено временное ограничение движения. Сейчас проезд для всех видов транспорта восстановлен.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Водителю оказана необходимая помощь.

Ирина Пичурина