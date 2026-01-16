В Северной Осетии открыли движение по Военно-грузинской дороге

В Северной Осетии открыли движение всех видов автотранспорта на участке Владикавказ — Ларс в обе стороны сегодня утром, 16 января. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской таможни.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Проезд разрешили с 09:45. Решение принято после оценки возможности обеспечить безопасность движения и с учетом позиции пограничной полиции Грузии. Соответствующее распоряжение подписала республиканская комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», Военно-грузинскую дорогу в РСО-Алания закрыли накануне вечером для грузовиков до особого распоряжения.

Константин Соловьев