Кандидатов на пост главы Азова отберут до 5 февраля

В правительстве Ростовской области с 17 января начнется прием предложений губернатору о кандидатурах на должность главы города Азова. Дата окончания приема — 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Предложения принимаются от политических партий, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, совета муниципальных образований и общественной палаты Ростовской области. Каждый из субъектов может предложить не более одной кандидатуры.

К предложению необходимо прикрепить решение о внесении кандидатуры, анкету и согласие кандидата, копии паспорта, трудовой книжки и дипломов.

Наталья Белоштейн

