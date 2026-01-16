СКФО показал рост спроса на энергоэффективные технологии на 33,4%
Спрос компаний СКФО на энергоэффективные технологии в 2025 году вырос на 33,4% год к году. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на данные коммерческого директора ООО «ТендерПро» Елены Астафьевой.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Максимальное увеличение спроса произошло на датчики движения (+51,4%), системы приточно-вытяжной вентиляции (+22,5%) и системы оборотного водоснабжения (+16,6%).
Также наблюдается умеренный, но стабильный рост продаж энергоэффективных осветительных устройств (+5,9%) и приборов учета ресурсов (+4,5%).
На Северном Кавказе главными потребителями энергосберегающих технологий стали владельцы коммерческих объектов, промышленные предприятия и агрохозяйства.