В Тюмени будут судить 14 человек за мошенничество с дубликатами проездных

Прокуратура Тюменской области направила в Ленинский районный суд Тюмени уголовное дело о мошенничестве в сфере пассажирских перевозок. Как сообщили в ведомстве, обвиняемыми стали 14 местных жителей — их будут судить по чч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат путем представления заведомо ложных сведений).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

По данным следствия, с июля 2021 по октябрь 2022 года организованная группа, включавшая владельцев маршрутных автобусов и кондукторов, использовала дубликаты транспортных карт льготных категорий граждан. Для реализации схемы преступления было приобретено специальное оборудование, с помощью которого изготовлялись дубликаты проездных, которые были утеряны в автобусах или получены обманом у знакомых.

Соучастники фиксировали ложные поездки через терминалы оплаты и предоставляли данные в департамент транспорта для получения субсидий. В результате были похищены более 17,4 млн руб. из бюджета Тюмени. Часть ущерба на сумму свыше 4 млн руб. была возмещена. По делу заявлен гражданский иск, а имущество обвиняемых, включая автобусы, арестовано.

Ирина Пичурина