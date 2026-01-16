Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Семь школ Баксанского района КБР отремонтируют в 2026 году

В Баксанском районе в 2026 году проведут капитальный ремонт семи образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба главы администрации Кабардино-Балкарии.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Обновление затронет дошкольное учреждение в сельском поселении Жанхотеко, первую и вторую школы села Атажукино, МОУ СОШ №1 селения Баксаненок, первую школу Исламея, а также первую и третью школы села Заюково. Ранее в районе уже возвели новую школу в селе Куба и провели капремонт образовательного учреждения в селе Кишпек.

Константин Соловьев

