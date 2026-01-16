Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Администрация Махачкалы добилась в суде сноса пятиэтажного самостроя

Пятый кассационный суд оставил в силе решение Верховного суда Дагестана о сносе незаконного пятиэтажного здания в микрорайоне ДОСААФ Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы республики.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Суды всех инстанций установили, что многоквартирный дом возводился без разрешительных документов с нарушениями градостроительных норм. Кассационный суд также утвердил решение Кировского районного суда Махачкалы по объекту на земельном участке в микрорайоне Новый Город.

Константин Соловьев

