В Ставрополье на реализацию 11 нацпроектов направлено 27 млрд рублей

Из федерального бюджета Ставропольскому краю направлено 27 млрд руб. на реализацию 11 нацпроектов в 2026 году. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров во время установочного совещания.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В число нацпроектов вошли строительство и ремонт школ, детских садов, объектов здравоохранения, культуры и спорта, а также работы по дорожному строительству.

В 2026 году начнется строительство девяти объектов водоснабжения в Ставрополе, Кочубеевском, Изобильненском, Георгиевском и Предгорном округах.

В первом полугодии в краевой клинической больнице начнет функционировать новое отделение рентгенологии, оснащенное передовым оборудованием, в том числе аппаратом для однофотонной эмиссионной компьютерной томографии.

В этом году стартует федеральный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы». В его рамках до 1 сентября планируется развернуть беспроводные сети Wi-Fi и установить системы видеонаблюдения в 46 школах края. Это позволит обеспечить безопасный доступ к цифровым образовательным ресурсам и повысить уровень безопасности. Проект рассчитан до 2030 года.

Наталья Белоштейн

