В Тихвинском районе ликвидировали последствия ДТП с бензовозом

В Тихвинском районе Ленинградской области завершили работы по ликвидации последствий ДТП с участием бензовоза на федеральной автодороге А-114 «Вологда — Новая Ладога». Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: Пресс служба ГУ МЧС по Ленинградской области

Авария произошла вечером 15 января на 451-м километре трассы в районе населенного пункта Усть-Шомушка. По данным МЧС, водитель бензовоза, перевозившего около 31 куб. м топлива, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся на бок. На месте была зафиксирована капельная течь бензина.

В ходе аварийно-спасательных работ специалисты подняли опрокинувшийся автомобиль, откачали топливо в резервную цистерну, а место разлива засыпали песком для локализации и нейтрализации. На время ликвидации последствий инцидента движение по трассе перекрывали в обоих направлениях. Сейчас движение полностью восстановлено.

Артемий Чулков