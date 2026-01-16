Новороссийцев предупредили о возможных отключениях отопления и ГВС

В Южном районе Новороссийска возможны перебои в подаче теплоснабжения и горячей воды. Об этом уведомили в пресс-службе АО «АТЭК».

По данным «АТЭК», неполадки в подаче ресурса могут быть связаны с полным отключением холодного водоснабжения в Новороссийске от ТГВ. Таким образом, вероятна временная остановка отопления и горячего водоснабжения от котельной 7 микрорайона.

Перебои в подаче теплоснабжения и ГВС возможны по следующим адресам:

ул. Прямая, 31, 33

ул. Раевского, 62

ул. Героев Десантников, 47, 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 59, 61, 61А, 65/1, 65/2, 65/3, 69, 71, 73, 73А, 75, 59, 81, 83, 85, 87, 89, 91

пр. Дзержинского, 183, 185, 187, 189, 191, 195, 197, 199, 199А, 201, 203, 205, 205А, 205Б

ул. Куникова, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54, 54А

«Подача ресурсов будет восстановлена после возобновления холодного водоснабжения. Специалисты держат ситуацию на контроле»,— подчеркнули в АО «АТЭК».

София Моисеенко