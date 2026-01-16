За год в тюменских лесах ликвидировали 73 незаконные свалки

В 2025 году в лесах Тюменской области было ликвидировано 73 незаконные свалки, сообщили в региональном департаменте лесного комплекса. Наибольшее количество таких объектов устранено в Нижнетавдинском и Исетском лесничествах — 29 и 23 соответственно. Также были ликвидированы девять свалок в Тюменском, четыре — в Тобольском, три — в Ялуторовском, по две — в Заводоуковском и Ишимском, и одна — в Уватском лесничестве.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По всем выявленным случаям инспекторы Тюменского управления лесами провели административные расследования. Были установлены три лица, нарушивших закон, которые потом очистили лесные участки от отходов самостоятельно и оплатили штрафы.

Для предотвращения новых нарушений сотрудники лесной охраны проводят регулярные патрулирования, используют фотоловушки и беспилотники. Несмотря на принятые меры, проблема незаконных свалок сохраняется. В новых местах продолжают появляться кучи мусора, особенно часто леса засоряют крупногабаритными отходами (КГО) — строительными материалами бытовой техникой и старой мебелью.

Ирина Пичурина