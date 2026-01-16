Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске с ночи расчищают дороги от снега

Работу коммунальных служб в Новороссийске перевели в усиленный режим из-за снегопада. Ночью в городе работало 13 единиц специализированной техники, о чем сообщил заместитель главы города Александр Гавриков в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Александр Гавриков подчеркнул, что в первую очередь уборка и расчистка осуществляется на центральных улицах и на дорогах вблизи социальных объектов.

Жителей Новороссийска призвали учитывать погодные условия при планировании поездок и быть осторожными за рулем.

София Моисеенко

Новости компаний Все