В Новороссийске с ночи расчищают дороги от снега

Работу коммунальных служб в Новороссийске перевели в усиленный режим из-за снегопада. Ночью в городе работало 13 единиц специализированной техники, о чем сообщил заместитель главы города Александр Гавриков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Александр Гавриков подчеркнул, что в первую очередь уборка и расчистка осуществляется на центральных улицах и на дорогах вблизи социальных объектов.

Жителей Новороссийска призвали учитывать погодные условия при планировании поездок и быть осторожными за рулем.

София Моисеенко