Аэропорт Владикавказ на 31% снизил прием пассажиров в новогодние праздники

В новогодние праздники 2026 года международный аэропорт Владикавказ принял 24,4 тыс. пассажиров, что на 31,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 35,5 тыс. человек. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные Росавиации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

К снижению пассажиропотока привело уменьшение количества выполненных рейсов в праздничный период год к году.

В новогодние каникулы 2024 года аэропорт Владикавказ принял 31,8 тыс. пассажиров. В 2026 году воздушная гавань готова обеспечить авиаперевозку 734,1 тыс. пассажиров.

Самыми востребованными направлениями среди пассажиров остаются Москва, Санкт-Петербург, Стамбул, Анталья и Египет.

