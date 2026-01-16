Антициклон удержит в Петербурге холодную погоду без осадков

В пятницу, 16 января, Санкт-Петербурге сохранится влияние периферии антициклона, из-за чего существенных изменений в погоде не ожидается. Осадки маловероятны, небо будет облачным с прояснениями, а температура воздуха останется ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура в Северной столице составит -6…8 градусов, в Ленинградской области — -6…11 градусов. Ветер южный, 3–8 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и достигнет 777 мм рт. ст., что на 16–18 мм выше средних значений.

В субботу, 17 января, существенных осадков также не ожидается. Ночью температура понизится до -11…13 градусов, днем будет -7…9 градусов.

Артемий Чулков