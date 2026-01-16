Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Часть Кисловодска осталась без тепла и горячего водоснабжения

Из-за аварии на котельной по ул. Минеральной, 25 начались перебои подачи горячего водоснабжения и центрального отопления на 13 улицах. Об этом сообщает глава Кисловодска Юрий Моисеев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Без тепла и горячей воды остались жилые дома и объекты на улицах 8 Марта, Аджарской, Жуковского, Коллективной, Кирова, Осипенко, Орджоникидзе, Свердлова, Седлогорской, Широкой, Целинной, а также в переулках Конечном и Мартовском.

Как отметил глава города, аварийная бригада уже приступила к устранению аварии.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все