Джазовое трио, влюбленная танцовщица или музыкальное лото

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона смогут посетить танцевальные вечера, сходить на камерные и джазовые концерты, увидеть драматические и комедийные спектакли, побывать на выставках. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

16 января в 20:00 в пространстве Парк Культуры в Ставрополе — «Студенческая пятница». Организаторы вечеринки намерены собрать друзей, оставить позади будничные заботы и погрузиться в праздничную атмосферу.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

17 января в 16:00 в картинной галерее П.М. Гречишкина в Ставрополе — концерт «эпохи барокко» Musika Antiqua. В программе — произведения английских, итальянских и немецких композиторов XVII-XVIII веков, вокальные шедевры Баха, Генделя, Глюка, Скарлатти, Марчелло, Монтеверди и др. Посетители смогут услышать напевные итальянские мелодии, драматичные оперные арии, дуэты и терцеты.

Стоимость билетов —300 руб. (6+)

17 января в 22:00 на сцене «Скарлетт бара» в Пятигорске — концерт джазового трио Дмитрия Сабурова. В вечере участвует пианист и вокалист из Армении Vahagn Hayrapetyan.

Стоимость билетов — от 1900 руб. (16+)

18 января в 19:00 в Ставропольском Дворце детского творчества — концерт «Симфония Король и Шут с оркестром CAGMO». Оркестровое звучание композиций оживит фантастические сюжеты песен, позволит окунуться в атмосферу «страшных сказок» и лирических баллад от известной российской рок-группы.

Стоимость билетов — 2300 руб. (6+)

16 января в 18:00 в театре им. В. В. Тхапсаева во Владикавказе — спектакль «Фатима». Осетинскому князю подкидывают грудную девочку. В память об умершей дочери князь удочеряет малютку. Проходят годы. Красавица Фатима и сын князя Джамбулат полюбили друг друга. Влюбляется в Фатиму и батрак князя Ибрагим, который, наблюдая за счастливой парой, скрывает свои чувства.

Стоимость билетов — от 600 руб. (12+)

16 января в 19:00 в Нальчикском музыкальном театре — «Басни для взрослых» по мотивам пьесы Гильерме Фигейредо «Лиса и виноград». История раба Эзопа, оказавшегося во владении богатого философа Ксанфа, обещала быть обычной. Но внезапно жизнь раба превращается в череду событий, полных страсти, коварства и драмы.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

17 января в 18:00 в театре им. Е. Вахтангова во Владикавказе — мелодрама «Двое на качелях». История любви танцовщицы Гитель и адвоката Джерри. Это пронзительный рассказ о поединке между состраданием и эгоизмом, жизненных ценностях и непостижимой человеческой душе.

Стоимость билетов — от 350 руб. (16+)

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» — премьера комедии «Добрый доктор». Олег Семенович — врач-одиночка, вспыльчивый и нетерпимый. Но все меняется, когда доктор сталкивается с Димой — беззаботным курьером, который живет одним днем.

Стоимость билетов — от 460 руб. (16+)

Фильм для семейного просмотра — «Чебурашка 2». На дне рождения Сони Чебурашка случайно портит праздник. Для того, чтобы не нарваться на очередную взбучку от Гены, «ушастик» совершает побег вместе с друзьями — Соней и Гришей. Новые приключения знакомых с детства героев Эдуарда Успенского.

Стоимость билетов — от 450 руб. (6+)

Для любителей психологических триллеров — «Горничная». Милли мечтает о жизни «с чистого листа». Девушка устраивается на работу — становится горничной в особняке Винчестеров. Ей предстоит узнать, какие тайны скрыты за закрытыми дверями роскошного дома, и раскрыть собственные секреты.

Стоимость билетов — от 480 руб. (18+)

16-18 января с 11:00 до 18:00 в Ставропольском государственном музее-заповеднике — выставка «Моя любимая новогодняя игрушка». В экспозиции — личные игрушки сотрудников музея, каждая из которых хранит свою историю и атмосферу детства. Выставка завершает год 120-летия музея, напоминая, что он — это, прежде всего, люди. Дополнительно будет работать новогодняя интерактивная фотозона.

Вход — бесплатный (0+)

18 января в 18:00 в ресторане «Фабрика» Ставрополя — музыкальное лото «Застолье». Каждому участнику будет выдаваться бланк для отметок услышанных песен. Клипы и названия треков будут демонстрироваться на экране. Участникам останется лишь слушать и отмечать. Три игры за один вечер и три победителя в итоге.

Стоимость билетов — от 800 руб. (18+)

